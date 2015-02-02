Здравствуйте фрилансеры. требуется немного изменить дизайн сайта. psd главной и внутренних есть. Четкое задание тоже. все уточнения и обсуждения с кандидатами. от вас примерный бюджет и срок. Так же просьба откликаться тем кто действительно свободен.
Дизайн для интернет-магазина посуды и домашнего инвентаря (адаптив)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, общие требования:
1) Учесть адаптивность и предоставить, после утверждения версии сайта для ПК, внешний вид сайта под мобильные и планшетные устройства.
2) Современный дизайн высокого уровня, в подаче сегодняшней популярности как к примеру http://www.highgradelab.com/shore-full-screen-slider/
3) Умение стать пользователем, а не сделать просто красивый, но не удобный интерфейс!
4) Изучив внимательно ТЗ к проекту, предложить улучшенное видение реализации, если таково будет.
5) По умолчанию ширина сайта 1920px.
Сайт будет ставиться на OpenCart последней версии, поэтому знание структуры личного кабинета, во избежание лишних вопросов приветствуется.
Оплата и расчет стоимости проекта ведется сугубо в грн. Мы не получаем зарплату в $ и вся деятельность у нас в национальной валюте, поэтому слово "доллар" забываем. Прошу отнестись с пониманием.
Бюджет проекта: 5000 грн.
Дизайнеров с низким уровнем работ не беспокоить, не тратьте ни мое ни свое время.
Своевременная оплата работы гарантируется.
Готов в активному обсуждению проекта.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРИКРЕПИЛ!
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