Дизайн представительского сайта

Дизайн сайтовЗакрыт40 заявок334 просмотра
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Требуется отрисовать дизайн представительского сайта.

Бриф прилагаю.

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков: цена за главную и цена за внутренние странички. Желательно, в рублях.

9 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
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