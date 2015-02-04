Дизайн внутренних страниц строительного сайта

Необходимо сделать 4 внутренние страницы строительного сайта. Подробности в приложенном документе.

Если в вашем портфолио присутствуют подобные работы, укажите пожалуйста ссылки на них в комментарии к заявке.

В документе есть примеры реализованного блока, если вы мыслите в направлении "ОК", то нам определённо по пути.

Не работаю по предоплате. Готов оплачивать каждую страницу по мере готовности, но варианты с предоплатой даже не рассматриваю. Это принципиальная позиция. Порядочность моя выражается в 53 положительных отзывах за 4 года работы.

P.S. Проект не последний, поэтому рассматриваю возможность дальнейшего сотрудничества.