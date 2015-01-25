Дизайн информационного сайта

Дизайн сайтовЗавершен47 заявок375 просмотров
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Приветствую!

Необходимо сделать дизайн нескольких страниц информационного сайта (информационный сайт представляет из себя нечто похожее на городской портал: новости, афиши и другие подобные разделы). Дизайн должен быть легким, минималистичным. Детально расскажу заинтересовавшим исполнителям.

Спасибо!

9 лет назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
онлайн
Выбранный исполнитель
speed-motion
Александр 
41 годФранция
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$250
7 дней
Рад, что обратился к Александру! Хорошая, качественная работа (уровень значительно выше большинства здесь), все своевременно, без опозданий и задержек, оперативная и качественная коммуникация. В общем, я доволен, буду обращаться снова и могу всем рекомендовать этого человека. Спасибо!
Остался доволен сотрудничеством. Понятно ставит задачу, всегда на связи, корректен в общении, своевременно оплачивает работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
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