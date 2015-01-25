Дизайн информационного сайта

Рад, что обратился к Александру! Хорошая, качественная работа (уровень значительно выше большинства здесь), все своевременно, без опозданий и задержек, оперативная и качественная коммуникация. В общем, я доволен, буду обращаться снова и могу всем рекомендовать этого человека. Спасибо!