Доработать дизайн по тех.заданию

Подтянуть блоки к шапке сайта, удалить некоторые пункты меню... подробности в прикреплении. Укажите стоимость работ. Опыт работы в Ucoz нужен, так как иначе вы будете тратить много времени на то что бы вникнуть в то, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо доработать дизайн главной и внутренних страниц сайт _ng-razvitie.ru.
Без особых изменений общего дизайна сайта.
От дизайнера требуется оформление и компоновка кнопок, навигации (продумать логику вложенности пунктов и глубину вложенности)... Дизайнер обязан предоставить несколько вариантов и из них нужно выбрать.
На главной странице должны быть 3 большие "кнопки с картинкой внутри" на 3 основных раздела
1. Добыча нефти и газа
2. Решения для промышленности
3. Горнодобывающая промышленность
Придумать вложенность страниц, пример:
-Добыча нефти и газа
- - Приводы для систем добычи нефти
- - - Приводы штанговых насосов
- - - - Товар 1
- - - - Товар 2
- - - - Товар 3
В шапке
Главная / О Компании / Продукция / Выполненные работы / Доставка / Контакты
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