Доработать дизайн по тех.заданию

Добрый день. Необходимо доработать дизайн главной и внутренних страниц сайт _ng-razvitie.ru.

Без особых изменений общего дизайна сайта.

От дизайнера требуется оформление и компоновка кнопок, навигации (продумать логику вложенности пунктов и глубину вложенности)... Дизайнер обязан предоставить несколько вариантов и из них нужно выбрать.

На главной странице должны быть 3 большие "кнопки с картинкой внутри" на 3 основных раздела

1. Добыча нефти и газа

2. Решения для промышленности

3. Горнодобывающая промышленность

Придумать вложенность страниц, пример:

-Добыча нефти и газа

- - Приводы для систем добычи нефти

- - - Приводы штанговых насосов

- - - - Товар 1

- - - - Товар 2

- - - - Товар 3

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