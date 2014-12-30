Приветствую! Необходимо сделать дизайн нескольких страниц информационного сайта (информационный сайт представляет из себя нечто похожее на городской портал: новости, афиши и другие подобные разделы). Дизайн должен быть легким, минималистичным. Детально расскажу заинтересовавшим исполнителям. Спасибо!
Нужно нарисовать и сверстать 2 страницы для будущего сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать 2 страницы для будущего сайта. А потом сверстать 4)) (2 у меня уже готовые - нужно капельку внести коррективы).
Жду Ваши цены и сроки!
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