Нужно нарисовать и сверстать 2 страницы для будущего сайта.

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок205 просмотров
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Нужно нарисовать 2 страницы для будущего сайта. А потом сверстать 4)) (2 у меня уже готовые - нужно капельку внести коррективы).

Жду Ваши цены и сроки!

9 лет назад
maestr0_ua
Алена 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
belondes
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Первое, что хочется сказать - Владислав настоящий профессионал своего дела. Взявшись за работу без ТЗ, все было сделано на наивысшем уровне. Полученный результат превысил все ожидания. Владислав на связи круглосуточно, на любые вопросы отвечает мгновенно, готов высказать свое мнение и подсказать как лучше. Все пожелания, возникающие по ходу работы, принимает во внимание. Со сроками вообще все супер - работает очень быстро. Сотрудничеством довольна на все 100%, буду советовать знакомым и обращаться в дальнейшем. Если ищете профи, тогда смело обращайтесь к Владиславу.
Алена - это что-то с чем-то :) сугубо в наилучшем смысле! Работать с ней приятно и весело! Алена! Спасибо за интересный проект! Всем рекомендую!
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