Разработать ТЗ и дизайн для сайта

Здравствуйте! Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта (не лендинг), на котором будут продаваться медицинские справки. Цена за дизайн: 3000 рублей. Тематика сайта: Сайт по медицинским справкам. Название сайта: Медицинские справки слоган: С доставкой на дом и в офис меню: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вечер добрый. Требуется разработать техническое задание для дизайна и собственно потом реализовать это техническое задание.
Что я подразумеваю под техническое задание - это предварительные схемы сайта с описанием блоков и их размещением. А так же полной карты сайта.
Тематика - интернет магазин систем кондиционирования. Очень нравятся заказчику два сайта - Holod54.ru (дизайн) - http://www.climatstyle.ru (подача информации). Я прикрепил заполненый бриф.
Срок разработки ТЗ на дизайн примерно до 29-30 числа. После чего заказчик его утверждает (если нет то делает правки) после чего по этому тз надо нарисовать дизайн.
Жду от вас цену, и ссылку на пару лучших работ.
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