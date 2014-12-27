Разработать ТЗ и дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка284 просмотра
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Вечер добрый. Требуется разработать техническое задание для дизайна и собственно потом реализовать это техническое задание.

Что я подразумеваю под техническое задание - это предварительные схемы сайта с описанием блоков и их размещением. А так же полной карты сайта.

Тематика - интернет магазин систем кондиционирования. Очень нравятся заказчику два сайта - Holod54.ru (дизайн) - http://www.climatstyle.ru (подача информации). Я прикрепил заполненый бриф.

Срок разработки ТЗ на дизайн примерно до 29-30 числа. После чего заказчик его утверждает (если нет то делает правки) после чего по этому тз надо нарисовать дизайн.

Жду от вас цену, и ссылку на пару лучших работ.

9 лет назад
m001
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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