Разработать ТЗ и дизайн для сайта

Вечер добрый. Требуется разработать техническое задание для дизайна и собственно потом реализовать это техническое задание.

Что я подразумеваю под техническое задание - это предварительные схемы сайта с описанием блоков и их размещением. А так же полной карты сайта.

Тематика - интернет магазин систем кондиционирования. Очень нравятся заказчику два сайта - Holod54.ru (дизайн) - http://www.climatstyle.ru (подача информации). Я прикрепил заполненый бриф.

Срок разработки ТЗ на дизайн примерно до 29-30 числа. После чего заказчик его утверждает (если нет то делает правки) после чего по этому тз надо нарисовать дизайн.

Жду от вас цену, и ссылку на пару лучших работ.