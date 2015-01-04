Дизайн и вертска Landing Page

Ребята, всем привет! Необходимо срочно сделать страницу захвата (лендинг пейдж) на lpgenerator. Если вы умеете работать с площадкой lpgenerator, если у вас есть опыт в создании посадочных страниц, то я очень жду вашу заявку! По цене будем договариваться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн и вертска лэндинга + наполение текста. С правильным расположением продающих элементов на странице и подбором подходящих изображений из фотостоков (их оплачу отдельно).
Структура лэндинга:
- Меняющиеся слайды с текстом (примерно как на idacha . spb . ru)
- Три раздела (для каждого раздела по три комплекта готового оборудования) :
. Усиление 3G интернета
. Усиление 4G интернета
. Спутниковый интернет
- Примеры наших работ
- Преимущества нашей компании
- Ваш объект на карте
- Контакты
Вот список нескольких лэндингов конкурентов
интернетзагородом . рф - нравиться, все ясно и по делу + подходящая цветовая гамма
загородный - интернет . рф - нравиться, но меньше и много воды
От Вас:
- примеры готовых работ
- стоимость услуги "под ключ"
- сроки
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