Дизайн и вертска Landing Page

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок345 просмотров
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Необходим дизайн и вертска лэндинга + наполение текста. С правильным расположением продающих элементов на странице и подбором подходящих изображений из фотостоков (их оплачу отдельно).

Структура лэндинга:

- Меняющиеся слайды с текстом (примерно как на idacha . spb . ru)

- Три раздела (для каждого раздела по три комплекта готового оборудования) :

. Усиление 3G интернета

. Усиление 4G интернета

. Спутниковый интернет

- Примеры наших работ

- Преимущества нашей компании

- Ваш объект на карте

- Контакты

Вот список нескольких лэндингов конкурентов

интернетзагородом . рф - нравиться, все ясно и по делу + подходящая цветовая гамма

загородный - интернет . рф - нравиться, но меньше и много воды

От Вас:

- примеры готовых работ

- стоимость услуги "под ключ"

- сроки

9 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
PixelMaks
Максим 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
36 отзывов(-4)
9 лет назад
$50
2 дня
Максим сделал необычный, интересный дизайн лэндинга. Предоставил эскиз в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
Виталий очень приятный заказчик. Чёткая постановка задачи. Оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
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