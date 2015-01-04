Дизайн и вертска Landing Page

Необходим дизайн и вертска лэндинга + наполение текста. С правильным расположением продающих элементов на странице и подбором подходящих изображений из фотостоков (их оплачу отдельно).

Структура лэндинга:

- Меняющиеся слайды с текстом (примерно как на idacha . spb . ru)

- Три раздела (для каждого раздела по три комплекта готового оборудования) :

. Усиление 3G интернета

. Усиление 4G интернета

. Спутниковый интернет

- Примеры наших работ

- Преимущества нашей компании

- Ваш объект на карте

- Контакты

Вот список нескольких лэндингов конкурентов

интернетзагородом . рф - нравиться, все ясно и по делу + подходящая цветовая гамма

загородный - интернет . рф - нравиться, но меньше и много воды

От Вас:

- примеры готовых работ

- стоимость услуги "под ключ"

- сроки