Доработка сайта на Shop Script

Требуется доработка сайта Senspabidet.ru.

1. Доработать дизайн сайта на Shop Script 5.

1. Отображение сайта должно быть одинаково во всех браузерах, планшетах и телефонах.

2. Сейчас если зайти на сайт шапка сайта и нижний блок получаются очень большими. Из-за этого сайт вроде как и не большой но нужно прокручивать чтобы увидеть полностью главный рисунок с кнопкой подробнее.Нужно сделать чтобы сайт полностью помещался на странице без прокрутки.

3. С общим представлением сайта в принципе понятно что есть главная страница в виде презентационного материала, есть вторая страница с витриной магазина. Но нет главного. Сайт должен отвечать требованиям – это продукция премиум класса. Это не китайская подделка. Это качественный товар корейского производства. Т.е. бренд.

Просьба указывать примерные сроки выполнения работ и стоимость.