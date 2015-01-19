Дизайн сайта женской тематики на WP

$200
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка127 просмотров
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Необходимо полностью нарисовать дизайн сайта женской тематики (беременность, роды, материнство) на Wordpress.

необходимо нарисовать 3 страницы: Главная, пост, внутр. типовая

1 Шапка сайта(ширина=max, высота = 200px)

2 футер (подвал) сайта

3 верхнее, нижнее меню

4 логотип

5 фавикон

6 форма подписки на обновления (сайтбар справа и сразу же после статьи)

7 рубрики сайта (сайтбар справа)

8 кнопка "вверх"

9 поиск по сайту

10 оформление цитат

Дизайн сайта
9 лет назад
Solomon321
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$200
10 дней
Спасибо Андрею за дизайн. Все пожелания были учтены.
Спасибо за интересный проект. Все прошло хорошо!
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