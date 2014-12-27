Сайт-визитка магазина одежды

$45
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предлагаю задание по дизайну сайта-визитки для магазина одежды.

Есть макет структуры сайта на 5 страниц: Главная, Философия, Магазин, Бренды, Контакты.

https://drive.google.com/folderview?id=0B4HOJbKoNJjyeGNMOUNQTTZZaHc&usp=sharing

Логотип видно на картинке пакета, исходный файл вышлю отдельно.

На главной большой слайдер, как тут - http://www.berteil.com

Также на главной предложения магазина, как тут - http://lerayonfrais.fr/fr/

В остальных страницах важно задать общий стиль оформления текста и картинок, можно не придумывать расположение текста, так как тексты еще будут разрабатываться.

В разделе Магазин будет информация о современном магазине и его истории. В разделе Марки сверху в два ряда логотивы брендов, при нажатии на лого ниже видим его описание и фото примеров одежды.

Магазин изначально был посвящен одежде для верховой езды и охоты, можно частично сохранить этот стиль. Сейчас одежда в основном классического стиля, клиенты в основном возраста 35+. Одежда продается мужская и женская.

Вот сайты для примера стиля оформления:

http://thearmoury.com/

http://www.smart.fr/

Вот стиль одежды магазина:

http://www.barbour.com/

http://www.jocavi.com/

http://www.camelactive.de/ru

http://www.mcsapparel.com/fr/corporate/?___store=fr_storeview

Если можете дополнительно еще и сверстать сайт - сообщите об этом.

Буду рада сотрудничеству!

9 лет назад
oskotar
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать ТЗ и дизайн для сайта

    Вечер добрый. Требуется разработать техническое задание для дизайна и собственно потом реализовать это техническое задание. Что я подразумеваю под техническое задание - это предварительные схемы сайта с описанием блоков и их размещением. А так же полной ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта (не лендинг) по медицинским справкам

    $60

    Здравствуйте! Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта (не лендинг), на котором будут продаваться медицинские справки. Цена за дизайн: 3000 рублей. Тематика сайта: Сайт по медицинским справкам. Название сайта: Медицинские справки слоган: С доставкой на дом и в офис меню: ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен LP для туризма

    Нужен lP для туризма под ключ с гарантией конверсии Конверсия минимум 5% с целевого трафика Одностраничный сайт нужен для продажи туристических услуг Исполнителей без портфолио не рассматриваю Надо 2 LP - лучшие ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен PSD-макет для изображений в блоге

    Что нужно? Нужно создать psd-макет для изображения, которое выводится в виде preview к записи (иногда называют миниатюрой). Ширина изображения 800px, высота 350px (относительно высоты готов выслушать рекомендации и изменить параметр). Пример того, где подобная задача реализована: http://landing.ua/blog (можно посмотреть, ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн информационного сайта

    Приветствую! Необходимо сделать дизайн нескольких страниц информационного сайта (информационный сайт представляет из себя нечто похожее на городской портал: новости, афиши и другие подобные разделы). Дизайн должен быть легким, минималистичным. Детально расскажу заинтересовавшим исполнителям. Спасибо!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад