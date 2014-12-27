Сайт-визитка магазина одежды

Предлагаю задание по дизайну сайта-визитки для магазина одежды.

Есть макет структуры сайта на 5 страниц: Главная, Философия, Магазин, Бренды, Контакты.

https://drive.google.com/folderview?id=0B4HOJbKoNJjyeGNMOUNQTTZZaHc&usp=sharing

Логотип видно на картинке пакета, исходный файл вышлю отдельно.

На главной большой слайдер, как тут - http://www.berteil.com

Также на главной предложения магазина, как тут - http://lerayonfrais.fr/fr/

В остальных страницах важно задать общий стиль оформления текста и картинок, можно не придумывать расположение текста, так как тексты еще будут разрабатываться.

В разделе Магазин будет информация о современном магазине и его истории. В разделе Марки сверху в два ряда логотивы брендов, при нажатии на лого ниже видим его описание и фото примеров одежды.

Магазин изначально был посвящен одежде для верховой езды и охоты, можно частично сохранить этот стиль. Сейчас одежда в основном классического стиля, клиенты в основном возраста 35+. Одежда продается мужская и женская.

Вот сайты для примера стиля оформления:

http://thearmoury.com/

http://www.smart.fr/

Вот стиль одежды магазина:

http://www.barbour.com/

http://www.jocavi.com/

http://www.camelactive.de/ru

http://www.mcsapparel.com/fr/corporate/?___store=fr_storeview

Если можете дополнительно еще и сверстать сайт - сообщите об этом.

Буду рада сотрудничеству!