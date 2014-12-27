Сайт-визитка магазина одежды

Вечер добрый. Требуется разработать техническое задание для дизайна и собственно потом реализовать это техническое задание. Что я подразумеваю под техническое задание - это предварительные схемы сайта с описанием блоков и их размещением. А так же полной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаю задание по дизайну сайта-визитки для магазина одежды.
Есть макет структуры сайта на 5 страниц: Главная, Философия, Магазин, Бренды, Контакты.
https://drive.google.com/folderview?id=0B4HOJbKoNJjyeGNMOUNQTTZZaHc&usp=sharing
Логотип видно на картинке пакета, исходный файл вышлю отдельно.
На главной большой слайдер, как тут - http://www.berteil.com
Также на главной предложения магазина, как тут - http://lerayonfrais.fr/fr/
В остальных страницах важно задать общий стиль оформления текста и картинок, можно не придумывать расположение текста, так как тексты еще будут разрабатываться.
В разделе Магазин будет информация о современном магазине и его истории. В разделе Марки сверху в два ряда логотивы брендов, при нажатии на лого ниже видим его описание и фото примеров одежды.
Магазин изначально был посвящен одежде для верховой езды и охоты, можно частично сохранить этот стиль. Сейчас одежда в основном классического стиля, клиенты в основном возраста 35+. Одежда продается мужская и женская.
Вот сайты для примера стиля оформления:
Вот стиль одежды магазина:
http://www.mcsapparel.com/fr/corporate/?___store=fr_storeview
Если можете дополнительно еще и сверстать сайт - сообщите об этом.
Буду рада сотрудничеству!
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