eugen_black

TOTAL EXPERIENCE

Develop web sites based on Drupal 7

I'm contributing Drupal's modules, patches and issue queues.

Development of web sites and applications based on social networks, online commerce, import and Export databases and files with the goods.

Design layouts of web pages used Photoshop (PSD) and Fireworks (PNG) format.

Writing of the different models under a variety of frameworks.

TECHNICAL SKILLS

Front-end - XML, AJAX, CSS, CSS3, XHTML, HTML, HTML 5, JavaScript, jQuery, jQuery UI

Data base management system software - MySQL (InnoDB, MyISAM), SQL, Database Design

Programming - PHP, PHP5 (Smarty, OOP, Curl, GD2, PDO)

Design - Photoshop CS, Adobe Fireworks, Unity 3D, 3DsMax

Other - Git, Drush

OS - Linux (Ubuntu)

CMS/CMF - Drupal 6, Drupal 7, Joomla, CodeIgniter, WordPress

НЕ РАБОТАЮ:

- грабберы

- обход капчи

- порно и насилие, наркотики

- по выходным и ночью

- бесплатно