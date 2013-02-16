Brisstor

Торик Brisstor

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка, применение новых стандартов.

Отзывы заказчиков

ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Поправка на сайте (drupal)
CSSDrupal
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!