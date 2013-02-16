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Торик
Brisstor
Brisstor
35 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка, применение новых стандартов.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Арина
ArinaIvanova
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
29 отзывов
(-1)
$6
10 баллов
12 лет назад
Поправка на сайте (drupal)
CSS
Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
1
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