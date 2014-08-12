Создание и ведение рекламной кампании в Яндекс.дир

Нужно создать и запустить компанию на Яндекс.Директ на сайт http://barro.of.by/. Продажа ортопедических матрасов для кроватей в Белоруссии. После запуска работать с компанией, для снижения цены за клик (удалять малоэффективные объявления и т.д.) Ищем исполнителя с ...