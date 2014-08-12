Создание и ведение рекламной кампании в Яндекс.дир

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок243 просмотра

Необходимо создание и ведение кампании по лечению в Германии , пишите цену и сроки.

11 лет назад
lewinskig
Геннадий 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
5 дней
Роман все хорошо сделал, довольны сотрудничеством. Спасибо.
Геннадий очень приятный заказчик, довольны сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад