Провести аудит

Здравствуйте, коллеги! Суть проекта: Разместить информацию о сайте http://ryletka.info/ на тематических (игровых, об игровых и т.п.) площадках. Сайт о проводимых турнирах в рулетку и слоты на игровике. Требуется разместиться в виде ссылок именно в сайтах ...