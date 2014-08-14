Здравствуйте, коллеги! Суть проекта: Разместить информацию о сайте http://ryletka.info/ на тематических (игровых, об игровых и т.п.) площадках. Сайт о проводимых турнирах в рулетку и слоты на игровике. Требуется разместиться в виде ссылок именно в сайтах ...
Провести аудит
Здравствуйте уважаемые коллеги
Задача: Провести аудит рекламной компании в google adwords и подготовить список необходимых изменений.
Требование к исполнителю: Наличие сертификации adwords
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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