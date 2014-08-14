Провести аудит

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен7 заявок213 просмотров

Здравствуйте уважаемые коллеги

Задача: Провести аудит рекламной компании в google adwords и подготовить список необходимых изменений.

Требование к исполнителю: Наличие сертификации adwords

Google Ads
11 лет назад
Dranatom
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
15 дней назад
11 лет назад
$80
4 дня
Работа выполнена, в срок и профессионально. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Исчерпывающая информация по проекту. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
15 дней назад
11 лет назад
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