Продвижение (реклама) сайта о турнирах.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок190 просмотров

Здравствуйте, коллеги! Суть проекта: Разместить информацию о сайте http://ryletka.info/ на тематических (игровых, об игровых и т.п.) площадках. Сайт о проводимых турнирах в рулетку и слоты на игровике. Требуется разместиться в виде ссылок именно в сайтах игровой тематики. Простая регистрация в каталогах или еще где-то не по теме рулетки эффекта не даст. При удачном результате - продолжение сотрудничества гарантирую.

11 лет назад
burdinng
57 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров