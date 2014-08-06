Специалист по контекстной рекламе / директолог

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки157 просмотров

Для настройки и ведения собственных компаний и компаний наших клиентов, для постоянного сотрудничества требуется грамотный директолог (Яндекс +Гугл). Главным преимуществом будет опыт создания и ведения компаний для веб-студий и агентств с большой конверсией.

Описание своих умений, портфолио и желаемые условия по сотрудничеству и оплате (*желаемые- потому что у нас есть свое видение ситуации) присылаем не в личку, а отвечая на проект.

Работаем по договору! Заявки принимаются ТОЛЬКО от граждан РФ. В команде мы хотим видеть прежде всего партнера. Агентства и студии не требуются.

11 лет назад
AlphaStars
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров