Нужно сделать посадочную страницу на домен.

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Завершен1 заявка183 просмотра

Доброго времени суток.

Нужно сделать страницу на домен.И запустить яндекс директ что бы прошла модерация.Тема скользкая.

Примеры скину в личку.

Жду предложения.

11 лет назад
kuklina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$150
1 день
Вся работа была выполнена в срок. Исполнителем довольна! Буду обращаться еще.
Очень доволен сотрудничеством. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
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Контекстная реклама

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