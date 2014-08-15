В интернет-магазине детских товаров требуется профессионально настроить контекстную рекламную компанию. Сайт магазина вышлю кого заинтересует. Обязательно успешный опыт ведения рекламных компаний. Требуется в компаниях прописывать: минус слова, стоп слова, объявления должны быть ...
Надо составить кампанию Google Adwords на Европу
Здравствуйте, надо составить кампанию на Google Adwords на европейский рынок.
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