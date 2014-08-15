Надо составить кампанию Google Adwords на Европу

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Завершен6 заявок333 просмотра

Здравствуйте, надо составить кампанию на Google Adwords на европейский рынок.

Google Ads
11 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад
$70
3 дня
Андрей все сделал вовремя, быстро и то что нужно. С деловым подходом. Понравилась работа.
Приятно с Артемом работать, рекомендую...

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад

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