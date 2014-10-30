Настройка контекстной рекламы Яндекс и Гугл

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок175 просмотров

Необходимо настроить контекстную рекламу для частной музыкальной школы, объявления, запросы - слова и т.д. Рассмотрю предложения.

11 лет назад
girlfromrock
Яна 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад
$100
3 дня
Спасибо большое, все грамотно настроено! продолжаем сотрудничать.
С Яной приятно сотрудничать, рекомендую...

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад