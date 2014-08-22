Рекламная кампания на Яндексе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок158 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо настроить рекламную кампанию на Яндекс.Директе. Регионы показа - Ростов-на-Дону, Сочи (большой Сочи), Краснодар.

Необходимо, чтобы было настроено отдельно РСЯ и отдельно поиск.

Примерные список запросов во вложении, рекламные объявления составить самостоятельно.

Жду предложения цены и сроков. Оплата яндекс, киви, сбербанк

11 лет назад
ira-chernika
Ирина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Александр, настраивал для нас рекламную кампанию на Яндексе. Все сделал хорошо и даже раньше срока. Отличная работа. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад