Создание и ведение рекламных кампаний в YD и GA

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок174 просмотра

Требуется специалист с ОПЫТОМ СОЗДАНИЯ рекламных кампаний в Яндекс и Гугл.

Написание объявлений, подбор ключевых слов/фраз, анализ конверсии. Кампании для действующих проектов и вновь запускаемых.

11 лет назад
pavel_balajan
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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