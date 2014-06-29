Векторные и растровые иллюстрации для игр и моб. приложений, книг, прочего.
Мой опыт работы в компьютерной графике около 2 лет. Моими сильными сторонами является: графика для игр и приложений на iOS (iPhone/iPad), векторная графика, карикатуры, детские книжные иллюстрации. Работаю в программах AdobeIllustrator CC/Adobe Photoshop CC на планшете Wacom Intuos5. В мои приоритеты входит стопроцентное удовлетворение результатом моей работы моих заказчиков. Работаю с неограниченным числом поправок, чтобы Вы получили тот результат, который Вам нужен.
С уважением, Антон Хрупин.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Очень понравилось работать с Антоном.
Ответный отзыв
Рекомендую Елену, как человека, с которым приятно работать!
$50
10 баллов
10 лет назад
Спасибо огромное за выполненную работу с душой. Приятно работать с творческими людьми с профессиональным видением и навыками. Рекомендую Антона как очень ответственного и приятного в коммуникации человека.
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание!!! Остался очень доволен сотрудничеством с Тамарой! Рекомендую!!!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $9
от 2 дней
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