Векторные и растровые иллюстрации для игр и моб. приложений, книг, прочего.

Мой опыт работы в компьютерной графике около 2 лет. Моими сильными сторонами является: графика для игр и приложений на iOS (iPhone/iPad), векторная графика, карикатуры, детские книжные иллюстрации. Работаю в программах AdobeIllustrator CC/Adobe Photoshop CC на планшете Wacom Intuos5. В мои приоритеты входит стопроцентное удовлетворение результатом моей работы моих заказчиков. Работаю с неограниченным числом поправок, чтобы Вы получили тот результат, который Вам нужен.

С уважением, Антон Хрупин.