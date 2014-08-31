Написать много статей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен37 заявок434 просмотра

Добрый вечер! Необходимо написать более 50 статей, общей длинной 3-6 тысяч знаков.

В статьях присутствуют ключевые слова. Их дам, нужно просто расставить в соответствии с ТЗ (подробно и понятно все опишу, покажу примеры).

Срок на весь проект - неделя. Так что или возьму очень скоропишущего автора, или нескольких.

ВАЖНО: Грамотность, усидчивость, всегда на связи. (Если не всегда в скайпе, то хотя бы на телефоне! Понятно, что в рабочее время..)

Моя цена - 30/1000

Отписывайтесь, кому нужна постоянная работа. После этого проекта будет очень много других. Работой загружу!

ПС: Размещаю проект в связи с расширением штата удаленных сотрудников..

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

natlie
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
7 дней
Ну, что сказать..Наталья оказалась не просто грамотным, усидчивым и компетентным специалистом - она еще и интересный человек, приятный собеседник!:) никому к сотрудничеству не советую, самому нужна, не отдам))
профессиональный подход к делу, четко ставит задачи и адекватные сроки исполнения. приятный в общении. рекомендую :)

Заявки фрилансеров

natlie
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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