Написать много статей

Добрый вечер! Необходимо написать более 50 статей, общей длинной 3-6 тысяч знаков.

В статьях присутствуют ключевые слова. Их дам, нужно просто расставить в соответствии с ТЗ (подробно и понятно все опишу, покажу примеры).

Срок на весь проект - неделя. Так что или возьму очень скоропишущего автора, или нескольких.

ВАЖНО: Грамотность, усидчивость, всегда на связи. (Если не всегда в скайпе, то хотя бы на телефоне! Понятно, что в рабочее время..)

Моя цена - 30/1000

Отписывайтесь, кому нужна постоянная работа. После этого проекта будет очень много других. Работой загружу!

ПС: Размещаю проект в связи с расширением штата удаленных сотрудников..