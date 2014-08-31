Нужно придумывать или брать уже готовые тесты рерайтить их и писать вопросы и ответы, а также результаты. Сайт женский, поэтому и тесты должны быть для женского пола
Написать много статей
Добрый вечер! Необходимо написать более 50 статей, общей длинной 3-6 тысяч знаков.
В статьях присутствуют ключевые слова. Их дам, нужно просто расставить в соответствии с ТЗ (подробно и понятно все опишу, покажу примеры).
Срок на весь проект - неделя. Так что или возьму очень скоропишущего автора, или нескольких.
ВАЖНО: Грамотность, усидчивость, всегда на связи. (Если не всегда в скайпе, то хотя бы на телефоне! Понятно, что в рабочее время..)
Моя цена - 30/1000
Отписывайтесь, кому нужна постоянная работа. После этого проекта будет очень много других. Работой загружу!
ПС: Размещаю проект в связи с расширением штата удаленных сотрудников..
Выбранный исполнитель
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