С удовольствием и готовностью возьмусь за написание текстов для вашей компании.
Мои направления:
• копирайтинг,
• SEO-копирайтинг,
• рерайтинг.
Люблю работать с текстами по различной тематике. Создаю уникальный продукт, наполненный смыслом и легкий в прочтении.
Я уважаю заказчика и его бизнес, поэтому всегда погружаюсь в тему и стараюсь понять, что нужно клиенту, какого покупателя хочет привлечь и о чем рассказать.
Особенно люблю писать на темы:
• история, обществознание
• политика, законотворчество
• социальная сфера
• религия
• путешествия
• семья, дети, отношения
• психология, саморазвитие
• бизнес и производство
и многие другие.
Могу написать доклады, статьи, оформить текстом презентации.
Работаю радиоведущей на федеральном радио разговорного жанра. Веду две программы: утреннее ток-шоу и вечерний обзор дня. Озвучиваю новостные и рекламные ролики. Имею опыт общения с людьми, принимающими решения на муниципальном и республиканском уровне. Выпускала тематические передачи по истории, искусству, социальной сфере, в области права и законотворчества. Всегда нахожусь в курсе событий, происходящих в мире.
Прошла курсы «Тележурналистика», проходила практику на телевидении. Смонтировала и выпустила в эфир несколько самостоятельных сюжетов.
Буду рада познакомиться с Вами и помочь в решении задачи. С уважением к Вам и вашему бизнесу!