С удовольствием и готовностью возьмусь за написание текстов для вашей компании.

Мои направления:

• копирайтинг,

• SEO-копирайтинг,

• рерайтинг.

Люблю работать с текстами по различной тематике. Создаю уникальный продукт, наполненный смыслом и легкий в прочтении.

Я уважаю заказчика и его бизнес, поэтому всегда погружаюсь в тему и стараюсь понять, что нужно клиенту, какого покупателя хочет привлечь и о чем рассказать.

Особенно люблю писать на темы:

• история, обществознание

• политика, законотворчество

• социальная сфера

• религия

• путешествия

• семья, дети, отношения

• психология, саморазвитие

• бизнес и производство

и многие другие.

Могу написать доклады, статьи, оформить текстом презентации.

Работаю радиоведущей на федеральном радио разговорного жанра. Веду две программы: утреннее ток-шоу и вечерний обзор дня. Озвучиваю новостные и рекламные ролики. Имею опыт общения с людьми, принимающими решения на муниципальном и республиканском уровне. Выпускала тематические передачи по истории, искусству, социальной сфере, в области права и законотворчества. Всегда нахожусь в курсе событий, происходящих в мире.

Прошла курсы «Тележурналистика», проходила практику на телевидении. Смонтировала и выпустила в эфир несколько самостоятельных сюжетов.

Буду рада познакомиться с Вами и помочь в решении задачи. С уважением к Вам и вашему бизнесу!