natlie

Наталия natlie

 
40 летРоссия/Ижевск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

С удовольствием и готовностью возьмусь за написание текстов для вашей компании.

Мои направления:

• копирайтинг,

• SEO-копирайтинг,

• рерайтинг.

Люблю работать с текстами по различной тематике. Создаю уникальный продукт, наполненный смыслом и легкий в прочтении.

Я уважаю заказчика и его бизнес, поэтому всегда погружаюсь в тему и стараюсь понять, что нужно клиенту, какого покупателя хочет привлечь и о чем рассказать.

Особенно люблю писать на темы:

• история, обществознание

• политика, законотворчество

• социальная сфера

• религия

• путешествия

• семья, дети, отношения

• психология, саморазвитие

• бизнес и производство

и многие другие.

Могу написать доклады, статьи, оформить текстом презентации.

Работаю радиоведущей на федеральном радио разговорного жанра. Веду две программы: утреннее ток-шоу и вечерний обзор дня. Озвучиваю новостные и рекламные ролики. Имею опыт общения с людьми, принимающими решения на муниципальном и республиканском уровне. Выпускала тематические передачи по истории, искусству, социальной сфере, в области права и законотворчества. Всегда нахожусь в курсе событий, происходящих в мире.

Прошла курсы «Тележурналистика», проходила практику на телевидении. Смонтировала и выпустила в эфир несколько самостоятельных сюжетов.

Буду рада познакомиться с Вами и помочь в решении задачи. С уважением к Вам и вашему бизнесу!

SEO-копирайтинг
Отзывы заказчиков
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написать много статей
Ну, что сказать..Наталья оказалась не просто грамотным, усидчивым и компетентным специалистом - она еще и интересный человек, приятный собеседник!:) никому к сотрудничеству не советую, самому нужна, не отдам))
профессиональный подход к делу, четко ставит задачи и адекватные сроки исполнения. приятный в общении. рекомендую :)
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
нет рейтинга