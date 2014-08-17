Рерайт текста к разделам детского сайта

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Закрыт5 заявок140 просмотров

Необходимо сделать краткое описание разделов детского сайта 300-400 символов.

Суммарное количество символов в районе 10 000 знаков.

11 лет назад
lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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