Нужно придумывать или брать уже готовые тесты рерайтить их и писать вопросы и ответы, а также результаты. Сайт женский, поэтому и тесты должны быть для женского пола
Нужны тексты за сегодня срочно!
Для сайта нужны тексты (описания рубрик в каталоге). По 2000-2500 символов на раздел.
Нужен еще один текст для сайта уникальный большой с описанием самого большого раздела на сайте. Тексты должны все быть уникальными, человечными и разбиты по смыслу на части. Цена описания одной рубрики 250 р, разделов 10 или больше. Жду заявок от профессионалов.
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