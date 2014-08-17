Нужны тексты за сегодня срочно!

Для сайта нужны тексты (описания рубрик в каталоге). По 2000-2500 символов на раздел.

Нужен еще один текст для сайта уникальный большой с описанием самого большого раздела на сайте. Тексты должны все быть уникальными, человечными и разбиты по смыслу на части. Цена описания одной рубрики 250 р, разделов 10 или больше. Жду заявок от профессионалов.