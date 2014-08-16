Копирайтер для постоянного сотрудничества

Здравствуйте нужен автор, который будет писать по 15 текстов каждый месяц на сайт про отделку фасадов. Статьи должны быть объемом от 6000 до 7000 символов. Вот пример статьи http://mastera-fasada.ru/uteplyaem/kak-uteplit-stenu-doma-pod-sajdingom-265 Статья должна быть ...