Задача прикрутить систему заказов товара на сайт (сейчас только кнопка "купить в 1 клик") что бы заказы попадали в админку (virtuemart joomla) ,исполнитель должен быть строго из Украины.
- $50Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Ищем не дорогого копирайтера для систематического написания статей для инет магазина,предпочтительно из Украины.Копирайтинг46 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем грамотного программиста для обслуживания интернет магазина,написание и интергация модулей,правка кода cms,итд.Оплата сдельная,желательно человек с Украины.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем грамотного копирайтера для наполнения интернет магазина оборудования для шоу-бизнеса и муз инструментов.Задача писать тексты для категорйи магазина,рерайт/копирайт описаний товаров и новостей. Просьба сразу указывать цены за 1к копирайт/рерайт без пробелов. Подробности в ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Ищем внимательного контент менеджера,задача наполнение инет-магазина товарами из прайс листа. Поля: название,описание,картинка,цена,производитель,категория. Просьба сразу указывать стоимость за позицию. http://showtechnica.net.ua/Наполнение сайтов60 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Ищем профессионального веб художника/дизайнера,задача нарисовать некоторые элементы для нового сайта (хедер,лого итд) а также изготавливать баннера на постоянной основе.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется грамотный SEO специалист с опытом работы,задача грамотно двигать запросы в топ гугла,давать отчеты о проделанной работе,о состоянии позиций,финансовые отчеты. Интернет магазин музыкального оборудования http://showtechnica.net.ua/Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер в инет магазин.Тема музыкальное оборудование и муз инструменты.Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Задача организовать сортировку товаров по брендам не изменяя текущие ссылки страниц. (jam.ua/yamaha как тут) Более детально на скрине и в скайп planmeca1Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется грамотный и опытный специалист php итд.,задача доработка функционала связки joomla+virtuemart.Оплата сдельная.На скринах ТЗ к первому заданию.Требования:строгая пунктуальность и оперативность. Модуль должен разбивать цены в карточке товара на 3 варианта рассрочки(базовая цена+формула расчета комиссии ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад