Написать тексты для сайта по тренингам

Нужно написать 5 текстов для сайта. Тематика: тренинги ораторского искусства, ораторское мастерство, переговоры, презентации.

Тексты будут помещены в раздел "Статьи" на сайте. Тексты нужны для SEO-продвижения.

Т.е. должно быть вхождение ключевых слов в текты, но сами тексты (статьи) должны быть "для людей" - т.е. написаны по всем правилам копирайтинга.

Тексты естественно должны быть уникальными.

От вас: ваше видение, стоимость (за 1 статью), сроки, примеры ваших текстов (обязательно).

Сайт: oratormaster.ru .

Ключевые слова и фразы (естественно не все они в эти 5 текстов войдут - просто для понимания темы, направления и выбор чтоб был):

ораторское искусство

ораторское мастерство

самопрезентация

презентация

тренинги

курсы

семинары

переговоры

продажи

уверенно говорить

поддержать тему разговора

выступать

Что должно быть в статье:

Объем 2000-3000 зн.

обязательно понятный и/или цепляющий заголовок и подзаголовки

очень хорошо будет, если ключи будут входить в заголовки и/или подзаголовки, но

в то же время я за "продающие", "цепляющие", интригующие, копирайтинговые названия.

В то же время ключи могут дополнительно входить и в сам текст.

текст обязательно должен быть разбит на абзацы (4-5 предложений в каждом). Предложения не заумные, длинные, а читабельные, достаточно простые и короткие по возможности.

Приветствуются списки, цитаты и т.п. - все, что позволяет сделать восприятие текста "легче".