Написать тексты для сайта по тренингам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок250 просмотров

Нужно написать 5 текстов для сайта. Тематика: тренинги ораторского искусства, ораторское мастерство, переговоры, презентации.

Тексты будут помещены в раздел "Статьи" на сайте. Тексты нужны для SEO-продвижения.

Т.е. должно быть вхождение ключевых слов в текты, но сами тексты (статьи) должны быть "для людей" - т.е. написаны по всем правилам копирайтинга.

Тексты естественно должны быть уникальными.

От вас: ваше видение, стоимость (за 1 статью), сроки, примеры ваших текстов (обязательно).

Сайт: oratormaster.ru .

Ключевые слова и фразы (естественно не все они в эти 5 текстов войдут - просто для понимания темы, направления и выбор чтоб был):

ораторское искусство

ораторское мастерство

самопрезентация

презентация

тренинги

курсы

семинары

переговоры

продажи

уверенно говорить

поддержать тему разговора

выступать

Что должно быть в статье:

Объем 2000-3000 зн.

обязательно понятный и/или цепляющий заголовок и подзаголовки

очень хорошо будет, если ключи будут входить в заголовки и/или подзаголовки, но

в то же время я за "продающие", "цепляющие", интригующие, копирайтинговые названия.

В то же время ключи могут дополнительно входить и в сам текст.

текст обязательно должен быть разбит на абзацы (4-5 предложений в каждом). Предложения не заумные, длинные, а читабельные, достаточно простые и короткие по возможности.

Приветствуются списки, цитаты и т.п. - все, что позволяет сделать восприятие текста "легче".

11 лет назад
aznobaeva
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$12
2 дня
У меня довольно высокие требования к копирайтерам (т.к. долгое время сама пишу тексты на сайт и в рассылки). Статья Татьяны понравилась. Легкое изложение, хорошие подзаголовки. 100% уникальность. Думаю, при грамотной постановке ТЗ с моей стороны, Татьяна написала бы еще лучше. Татьяна, огромное спасибо! Рекомендую.
С Надеждой приятно работать - оперативное решение текущих вопросов, четкое и подробное задание, своевременные проверка и оплата. Спасибо большое за сотрудничество! Прекрасный заказчик, всем рекомендую!
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$45
3 дня
Хорошая статья. Уникальность 100%! Очень приятно работать с Иваном. Выполнил задание очень быстро. Рекомендую!
Спасибо за интересную работу! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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