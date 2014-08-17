Яндекс наложил фильтр на сайт из-за переоптимизации текста, необходимо убрать переоптимизацию и сделать уникальность контента. Сайт aeperson.ru Писать стоимость и сроки. Пост оплата на яндекс деньги или на карту сбербанка
Написать тексты для сайта по тренингам
Нужно написать 5 текстов для сайта. Тематика: тренинги ораторского искусства, ораторское мастерство, переговоры, презентации.
Тексты будут помещены в раздел "Статьи" на сайте. Тексты нужны для SEO-продвижения.
Т.е. должно быть вхождение ключевых слов в текты, но сами тексты (статьи) должны быть "для людей" - т.е. написаны по всем правилам копирайтинга.
Тексты естественно должны быть уникальными.
От вас: ваше видение, стоимость (за 1 статью), сроки, примеры ваших текстов (обязательно).
Сайт: oratormaster.ru .
Ключевые слова и фразы (естественно не все они в эти 5 текстов войдут - просто для понимания темы, направления и выбор чтоб был):
ораторское искусство
ораторское мастерство
самопрезентация
презентация
тренинги
курсы
семинары
переговоры
продажи
уверенно говорить
поддержать тему разговора
выступать
Что должно быть в статье:
Объем 2000-3000 зн.
обязательно понятный и/или цепляющий заголовок и подзаголовки
очень хорошо будет, если ключи будут входить в заголовки и/или подзаголовки, но
в то же время я за "продающие", "цепляющие", интригующие, копирайтинговые названия.
В то же время ключи могут дополнительно входить и в сам текст.
текст обязательно должен быть разбит на абзацы (4-5 предложений в каждом). Предложения не заумные, длинные, а читабельные, достаточно простые и короткие по возможности.
Приветствуются списки, цитаты и т.п. - все, что позволяет сделать восприятие текста "легче".
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