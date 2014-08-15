Новостник на игровой сайт (обзоры игр)

Необходимо написание новостей для сайта игровой тематики. Тематика: Steam игры. 1 новость в день на 1 сайт (проектов несколько). Рассмотрю предложения с примерами работ, указанием стоимости за 1000 знаков (каждая новость сопровождается обработанной иллюстрацией). Нужен копирайт либо очень хороший рерайт, новости только актуальные (как вариант перевод новостей с зарубежных источников, список предоставлю).

Кандидат должен быть геймером либо на 100% понимать происходящее в этой индустрии.