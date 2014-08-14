Написание SEO-текстов.

Тематика -- продажа футбольной формы клубов и сборных.

Каждый текст является описанием категории интернет-магазина.

размер: 900-1100 знаков.

количество: 18 текстов первой очередности, после выполнения -- 35 текстов второй очередности.

Возможно, еще потребуются 30 текстов третьей очередности.

ключевые запросы по приоритету: форма Ювентуса, купить, футболка Ювентуса, заказать.

для раздела http://www.soccershop.ru/shopping/index.php?id=63&pid=47 и т.д.

Прошу обозначить стоимость и срок для написания первых 18 текстов.

Протфолио приветствуется.

Не разбирающимся в футболе от слова "совсем" -- просьба не беспокоиться, так мы сэкономим

и наше и ваше время.

Возможность оплаты на р/с российских ООО или ИП с предоставлением закрывающих документов обязательна.