Нужны копирайтеры на медицинскую тематику, делать рерайт нескольких источников ТОП-10, вставляя нужные ключевые слова (это не так просто как кажется). Тариф — 40 руб/1000 знаков. Кто понравится — ...
Написание SEO-текстов.
Тематика -- продажа футбольной формы клубов и сборных.
Каждый текст является описанием категории интернет-магазина.
размер: 900-1100 знаков.
количество: 18 текстов первой очередности, после выполнения -- 35 текстов второй очередности.
Возможно, еще потребуются 30 текстов третьей очередности.
ключевые запросы по приоритету: форма Ювентуса, купить, футболка Ювентуса, заказать.
для раздела http://www.soccershop.ru/shopping/index.php?id=63&pid=47 и т.д.
Прошу обозначить стоимость и срок для написания первых 18 текстов.
Протфолио приветствуется.
Не разбирающимся в футболе от слова "совсем" -- просьба не беспокоиться, так мы сэкономим
и наше и ваше время.
Возможность оплаты на р/с российских ООО или ИП с предоставлением закрывающих документов обязательна.
Заявки фрилансеров
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