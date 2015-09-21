Здравствуйте, уважаемые копирайтеры/рерайтеры. Мне нужны статьи на женскую тематику. На данный момент нужно около 5-6 статей, хочется сработаться и работать далее с одним и тем же человеком, качество статей которого будет хорошего качества. ...
Контент для сайта ночного клуба
Текст для сайта ночного клуба с ярким танцевальным шоу.
Разделы:
О проекте - Описание проекта. с оформлением (там будут пару фото) объем должен быть таким, чтобы не приходилось скролить (это касается и других разделов)
О Шоу - Опять же описание шоу.
Кастинг - Развернутое объявление о кастинге молодых и талантливых в танцевальный и вокальный проект.
Всю информацию и описание темы своими словами предоставлю. Нужно будет вникнуть в материал связанный с театральными танцевальными шоу и форматами ночных заведений, да и вообще индустрии развлечения.
Задача - рассказать о проекте так, чтобы у читателя возникло впечатление, что это единственный проект с таким красочным, дорогим и качественным представлением. (за исключением цирка Дюссалей конечно))). Но точно лучше, чем Мулен Руж и Крейзи Хорс)
Впереди 3 аналогичных проекта и рекламная кампания, по-этому с талантливым и ответственным райтером будем плотно сотрудничать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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