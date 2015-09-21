Контент для сайта ночного клуба

Текст для сайта ночного клуба с ярким танцевальным шоу.

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О проекте - Описание проекта. с оформлением (там будут пару фото) объем должен быть таким, чтобы не приходилось скролить (это касается и других разделов)

О Шоу - Опять же описание шоу.

Кастинг - Развернутое объявление о кастинге молодых и талантливых в танцевальный и вокальный проект.

Всю информацию и описание темы своими словами предоставлю. Нужно будет вникнуть в материал связанный с театральными танцевальными шоу и форматами ночных заведений, да и вообще индустрии развлечения.

Задача - рассказать о проекте так, чтобы у читателя возникло впечатление, что это единственный проект с таким красочным, дорогим и качественным представлением. (за исключением цирка Дюссалей конечно))). Но точно лучше, чем Мулен Руж и Крейзи Хорс)

Впереди 3 аналогичных проекта и рекламная кампания, по-этому с талантливым и ответственным райтером будем плотно сотрудничать.