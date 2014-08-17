Нужны статьи, женская тематика

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры/рерайтеры.

Мне нужны статьи на женскую тематику.

На данный момент нужно около 5-6 статей, хочется сработаться и работать далее с одним и тем же человеком, качество статей которого будет хорошего качества. Статьи нужны без воды, по делу и без ошибок (несколько грамматических ошибок не страшно, главное, чтобы их не было очень много).

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