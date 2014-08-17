Нужны статьи, женская тематика

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Завершен7 заявок164 просмотра

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры/рерайтеры.

Мне нужны статьи на женскую тематику.

На данный момент нужно около 5-6 статей, хочется сработаться и работать далее с одним и тем же человеком, качество статей которого будет хорошего качества. Статьи нужны без воды, по делу и без ошибок (несколько грамматических ошибок не страшно, главное, чтобы их не было очень много).

Оплата Webmoney, 1$ за 1к. Оставляйте заявки, далее обсудим в личке.

11 лет назад
IrinaWW
35 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alalid
Лилия 
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Лилия написала очень грамотный, а самое главное, супер-интересный текст, читается легко, просто на одном дыхании. Ни единой орфографической, пунктуационной или стилистической ошибки! Очень начитанный и грамотный исполнитель, я в восторге от ее текста, каждое слово выверено и продумано. Рекомендую всем, вы реально получите качественные тексты. Надеюсь на продолжительное сотрудничество!
Положительные эмоции от приятного общения с Ириной подкреплены моментальным денежным переводом) Заказчик ответственный и действительно заинтересован в качественном продукте. Самые лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

alalid
Лилия 
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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