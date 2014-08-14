Постинг на форуме

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Закрыт8 заявок162 просмотра

Что необходимо:

- Публиковать посты по теме.

- Делиться опытом.

- Развернуто вести беседы друг с другом.

- 2-3 поста в день в течении месяца.

- стабильно работать.

- Оплата от 5 до 10 рублей за пост в зависимости от объема и соответствия тематике.

Оплата на вебмани.

11 лет назад
iron13
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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