Ищется контент менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок347 просмотров

Ищется контент менеджер для поиска по списку товаров интернет-магазина - картинок, pdf инструкций и видео на youtube.

Добавление на сайт не требуется, нужно предоставить работу папками ( одна папка - один товар )

Голосовое общение по skype обязательно!

11 лет назад
skyqgi
Андрей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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