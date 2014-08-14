Нужен идеальный текст

Привет. Мне необходимо сейчас написать 1К идеально грамотного и интересного текста. Плачу 100 рублей

Тему скажу в личку исполнителю. Текст должен быть интересным и написанным для пользователей сайта, а не тупо для поисковых машин. В случае успешного сотрудничества - дам еще работы по этому же направлению.