SEO Тексты для сайта

Необходимо 3 раза в день «поднимать» 10 тем на женском форуме. Для этого удаляете старый пост, заводите новый, в которые копируете текст, сохраняете. Работу необходимо выполнять в определенные временные промежутки. Тексты писать самостоятельно не нужно, ...