Прошу прощения, вместо конкурса сперва опубликовал проект ========================================== Уважаемые копирайтеры, сценаристы, креативщики и все, кто считает себя достаточно способным для данного проекта, нужен сценарий включая тексты для рекламного ...
Написать предложения о сотрудничестве
Необходимо написание 3-5 предложений о сотрудничестве (В2В,В2С,группы ВК).Сфера деятельности -продажа цветов и букетов
Заявки фрилансеров
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