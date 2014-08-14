Написать предложения о сотрудничестве

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок180 просмотров

Необходимо написание 3-5 предложений о сотрудничестве (В2В,В2С,группы ВК).Сфера деятельности -продажа цветов и букетов

11 лет назад
maria_fake
Мария 
44 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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