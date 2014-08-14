Отзывы для магазинов (Яндекс. Маркет)

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок310 просмотров

Требуются люди, которые будут размещать отзывы о магазинах на Яндекс.Маркете.

Интересуют как отдельные исполнители, так и команды, которые могут размещать отзывы с разных аккаунтов.

За 1 отзыв платим 50 рублей, работы по отзывам – 11 магазинов, 30-70 отзывов на каждый магазин нужно.

11 лет назад
insget
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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