Отзывы для магазинов (Яндекс. Маркет)

Требуются люди, которые будут размещать отзывы о магазинах на Яндекс.Маркете.

Интересуют как отдельные исполнители, так и команды, которые могут размещать отзывы с разных аккаунтов.

За 1 отзыв платим 50 рублей, работы по отзывам – 11 магазинов, 30-70 отзывов на каждый магазин нужно.