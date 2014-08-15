Автор книги "Как разговаривать с автоинспектором"

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Закрытнет заявок204 просмотра

Доработка и редактура книги "Как правильно разговаривать с автоинспектором": обновление книги в соответствии с последними изменениями в КоАП РФ, ПДД.

Требования:

желательна специализация в области автомобильного права,

владение юридическими базами,

опыт написания и редактуры книг,

исполнительность,

ответственность

от нас:

заключение официального договора,

полное сопровождение,

помощь по ведению проекта в режиме онлайн.

11 лет назад
Ideanomix
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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