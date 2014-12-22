Писать и добавлять тесты на сайт

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Завершен30 заявок426 просмотров

Нужно придумывать или брать уже готовые тесты рерайтить их и писать вопросы и ответы, а также результаты.

Сайт женский, поэтому и тесты должны быть для женского пола

10 лет назад
selenii
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

NETelli
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Наталья очень качественный и ответственный рерайтер. Соблюдает все сроки. Очень коммуникабельна, на лету схватывает задачу и выполняет её. Могу только посоветовать, поработать с этим человеком, не пожалеете.
Моё сотрудничество с Дмитрием длилось около 3-х месяцев. От этой работы остались только приятные впечатления. Заказчик с самого первого момента поставил довольно не сложную, чёткую задачу. На первом этапе её выполнения сопровождал и разъяснял нюансы. Дмитрий весьма толерантен в общении, если и возникают какие-то недоделки со стороны автора – сразу об этом говорит. Но, критика работы минимальна и всегда по существу. Оплата тоже проводится в оговорённые сроки. Желаю всем добросовестным исполнителям как можно чаще встречать таких заказчиков как Дмитрий!

Заявки фрилансеров

NETelli
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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