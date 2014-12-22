Необходимо написание статей для сайтов по улучшению качества жизни, психологии, здоровью. www.happy.co.ua www.knowhowmed.org и других сайтов в том числе и продающих!
Писать и добавлять тесты на сайт
Нужно придумывать или брать уже готовые тесты рерайтить их и писать вопросы и ответы, а также результаты.
Сайт женский, поэтому и тесты должны быть для женского пола
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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