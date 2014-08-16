Добрый день! Необходимо написать 3 объявления, используя синонимы, как в примере. Синонимов должно быть по 6 на каждую фразу. В фигурные скобки заключаются сами синонимы, а разделяются вертикальной чертой (при размещении объявления ...
Написание текстов по тематике улучшения жизни
Необходимо написание статей для сайтов по улучшению качества жизни, психологии, здоровью. www.happy.co.ua www.knowhowmed.org и других сайтов в том числе и продающих!
Заявки фрилансеров
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