Привет! Приглашаю в проект человека, который владеет основами программирования для поддержки, администрирования и наполнения сайтов. Обязанности - это писать ТЗ для копирайтеров, потом размещать тексты на сайте, делать бэ кап 1 раз в месяц, обновлять ...