Привет! Необходимо подкорректировать мобильную версию сайта www.knowhowmed.org Кто возьмется сделать оперативно ?
- HTML-верстка26 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет! Необходимо сделать ТЗ по продвижению сайта www.knowhowmed.org. Кто сможет ?Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужен администратор сайтов. Первое задание - исправить некоторые ошибки на сайтах. В целом задание на пару часов. Оплата по отчету. Выберу для дальнейшей работы того, кто сможет выполнить первое пробное задание быстро и качественно. ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет! Приглашаю в проект человека, который владеет основами программирования для поддержки, администрирования и наполнения сайтов. Обязанности - это писать ТЗ для копирайтеров, потом размещать тексты на сайте, делать бэ кап 1 раз в месяц, обновлять ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Привет! Необходимо размещение отзывов на форумах, порталах и т.п. для сайтов www.knowhowmed.org и www.happy.co.ua Просьба связаться по скайп и прислать стоимость.Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо продвижение сайтов по тематике улучшения жизни в поисковых системах гугл, яндекс и т.п. Сайты www.knowhowmed.org www.happy.co.ua и других! В том числе и продающих!Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо наполнение сайтов по улучшению качества жизни, психологии, здоровью. www.happy.co.ua www.knowhowmed.org и других сайтов в том числе и продающих!Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо написание статей для сайтов по улучшению качества жизни, психологии, здоровью. www.happy.co.ua www.knowhowmed.org и других сайтов в том числе и продающих!Копирайтинг52 заявкиЗакрыт9 лет назад