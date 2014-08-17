Рерайт текстов объявлений

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Закрыт5 заявок143 просмотра

Здравствуйте, во вложении тексты объявлений, который нужно переписать с 90% уникальностью.

Предлагайте цену за 1000 знаков или стоимость всей работы. Срок?

11 лет назад
ira-chernika
Ирина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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