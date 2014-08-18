Продолжаем искать постоянных авторов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен40 заявок800 просмотров

Здравствуйте!

Уже в третий раз обращаюсь к пишущей братии веблансера. Проекты продолжают развиваться, поэтому мне нужен еще один автор для постоянного сотрудничества.

Тематика сайта - "красота и здоровье". Цена за 1000 зн. - 35 рублей.

Требования к текстам:

1. Внимательное соблюдение технического задания.

2. Приятный стиль изложения. Тексты должны быть интересными, живыми.

3. Уникальность от 95% по eTxt.

4. Объективное изложение фактов, нужно будет использовать для написания минимум 2-3 источника.

Требования к авторам:

1. Грамотность, хорошее владение пунктуацией.

2. Стремление делать качественный продукт. Не работаю с авторами, которые пишут водянистые тексты, чтобы набить больше знаков.

3. Опыт работы.

Что с моей стороны:

1. Оплата сразу после выполнения и согласования текста.

2. Лояльный подход. По срокам сильно не напрягаю, сверх оговоренной нормы заданий не даю.

3. Постоянный поток заданий. Работы много, без дела сидеть не будете.

4. Понятные требования к текстам. Не будет некрасивых ключевиков, которые сложно вписывать. Все тексты пишутся для людей.

5. Средний объем текста: 5-7 тыс. зн.

Жду ваших откликов. Очень приветствуется наличие портфолио в данной тематике.

11 лет назад
exaaad
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Salin
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$100
30 дней
Очень классный автор, сотрудничеством доволен. Тексты информативные, интересные, написаны без ошибок. Вежлива в общении, соблюдает сроки безупречно. Рекомендую.
Довольна сотрудничеством с данным заказчиком. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Salin
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуются рерайтеры

    Нужны рерайтеры на написание статей. Желательный объем в день - не менее 10 000 знаков. Оплата 25 рублей/1000 знаков. Источники не даем, ищете сами. Только полная занятость. География: СНГ. Требования: ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты и заголовки для Лендинга

    Нужно поработать над заголовками и продающим текстом для Лендинга. Тематика: лечебная косметика. Обязателен опыт в этой тематике и примеры работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сценарий мастер-класса, урока для детей

    Добрый день. Существует учебное оборудование - конструкторы, с помощью которого дети 6-8 лет , конструируя, изучают основы механики, физики, природных явлений, использования энергии природы. Есть ассортимент продукции. Есть примерный ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать много статей

    $250

    Добрый вечер! Необходимо написать более 50 статей, общей длинной 3-6 тысяч знаков. В статьях присутствуют ключевые слова. Их дам, нужно просто расставить в соответствии с ТЗ (подробно и понятно все опишу, покажу примеры). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт/копирайт

    Здравствуйте фрилансеры! 1. Необходимо отрерайтить текст (2.5к символов) 2. Написать 25 описаний к категориям сайта (300-500 символов), ключи вышлю. Предлагайте цены и сроки

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание коротких статей

    Написание заголовков и вступительных текстов для фотостатей. Работа не разовая. в день в среднем предоставляю 5 разных статей. Принцип работы: 1. Даю фотостатью (обычно прически, маникюр, мода, звезды). ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение ИМ, нужны описания (продающие тексты)

    Нужны описания (копирайт+рерайт) товаров, магазин средств защиты (перчатки, рабочая обувь и т.д.) 350 позиций. на каждую позицию надо 2 описания т.к. магазинов с одинаковым товаром два. знаков на позицию 800-1000. уникальность 96%, проверка ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны тексты за сегодня срочно!

    Для сайта нужны тексты (описания рубрик в каталоге). По 2000-2500 символов на раздел. Нужен еще один текст для сайта уникальный большой с описанием самого большого раздела на сайте. Тексты должны все быть уникальными, человечными ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад