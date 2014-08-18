Нужны рерайтеры на написание статей. Желательный объем в день - не менее 10 000 знаков. Оплата 25 рублей/1000 знаков. Источники не даем, ищете сами. Только полная занятость. География: СНГ. Требования: ...
Продолжаем искать постоянных авторов
Здравствуйте!
Уже в третий раз обращаюсь к пишущей братии веблансера. Проекты продолжают развиваться, поэтому мне нужен еще один автор для постоянного сотрудничества.
Тематика сайта - "красота и здоровье". Цена за 1000 зн. - 35 рублей.
Требования к текстам:
1. Внимательное соблюдение технического задания.
2. Приятный стиль изложения. Тексты должны быть интересными, живыми.
3. Уникальность от 95% по eTxt.
4. Объективное изложение фактов, нужно будет использовать для написания минимум 2-3 источника.
Требования к авторам:
1. Грамотность, хорошее владение пунктуацией.
2. Стремление делать качественный продукт. Не работаю с авторами, которые пишут водянистые тексты, чтобы набить больше знаков.
3. Опыт работы.
Что с моей стороны:
1. Оплата сразу после выполнения и согласования текста.
2. Лояльный подход. По срокам сильно не напрягаю, сверх оговоренной нормы заданий не даю.
3. Постоянный поток заданий. Работы много, без дела сидеть не будете.
4. Понятные требования к текстам. Не будет некрасивых ключевиков, которые сложно вписывать. Все тексты пишутся для людей.
5. Средний объем текста: 5-7 тыс. зн.
Жду ваших откликов. Очень приветствуется наличие портфолио в данной тематике.
Выбранный исполнитель
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