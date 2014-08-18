Продолжаем искать постоянных авторов

Здравствуйте!

Уже в третий раз обращаюсь к пишущей братии веблансера. Проекты продолжают развиваться, поэтому мне нужен еще один автор для постоянного сотрудничества.

Тематика сайта - "красота и здоровье". Цена за 1000 зн. - 35 рублей.

Требования к текстам:

1. Внимательное соблюдение технического задания.

2. Приятный стиль изложения. Тексты должны быть интересными, живыми.

3. Уникальность от 95% по eTxt.

4. Объективное изложение фактов, нужно будет использовать для написания минимум 2-3 источника.

Требования к авторам:

1. Грамотность, хорошее владение пунктуацией.

2. Стремление делать качественный продукт. Не работаю с авторами, которые пишут водянистые тексты, чтобы набить больше знаков.

3. Опыт работы.

Что с моей стороны:

1. Оплата сразу после выполнения и согласования текста.

2. Лояльный подход. По срокам сильно не напрягаю, сверх оговоренной нормы заданий не даю.

3. Постоянный поток заданий. Работы много, без дела сидеть не будете.

4. Понятные требования к текстам. Не будет некрасивых ключевиков, которые сложно вписывать. Все тексты пишутся для людей.

5. Средний объем текста: 5-7 тыс. зн.

Жду ваших откликов. Очень приветствуется наличие портфолио в данной тематике.