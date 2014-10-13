Здравствуйте! Уже в третий раз обращаюсь к пишущей братии веблансера. Проекты продолжают развиваться, поэтому мне нужен еще один автор для постоянного сотрудничества. Тематика сайта - "красота и здоровье". ...
Статья-обзор на чаеварку
3000–3500 знаков.
Статья-обзор будет размещена в разделе бытовой техники крупного интернет-магазина.
Необходимо описать эксклюзивность и уникальность данной чаеварки, описать все ее функции, полезность и необходимость в каждой семье. Статья нацелена на ознакомление покупателя через интернет с множеством плюсов данной чаеварки и для повышения продаж.
Видео, фото и технические характеристики имеются.
http://www.becker-tm.com.ua/ru/products/tehnika_dlya_doma/chaevarki/chaevarka_arzum_7_24.html - видео-обзор!
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