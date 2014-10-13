Статья-обзор на чаеварку

3000–3500 знаков.

Статья-обзор будет размещена в разделе бытовой техники крупного интернет-магазина.

Необходимо описать эксклюзивность и уникальность данной чаеварки, описать все ее функции, полезность и необходимость в каждой семье. Статья нацелена на ознакомление покупателя через интернет с множеством плюсов данной чаеварки и для повышения продаж.

Видео, фото и технические характеристики имеются.

http://www.becker-tm.com.ua/ru/products/tehnika_dlya_doma/chaevarki/chaevarka_arzum_7_24.html - видео-обзор!