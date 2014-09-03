Написание 50 текстов детской тематики

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Завершен12 заявок317 просмотров

Приветствую всех фрилансеров.

Нужно написать 50 уникальных текстов (95%+) по детской тематике с ключами.

Срок до 10 дней. Отправка текстов партиями для проверки.

Работа без предоплаты, оплатит заказчик оплачиваю и я.

Ключи и более подробное ТЗ выбранному исполнителю.

Приоритет молодым мамам и женщинам имеющим опыт работы в Д/С

Данные для контакта в профиле.

11 лет назад
Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

maxim-tg
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$350
10 дней
Все выполнено в срок и качественно. Рекомендую к работе
Заказчик предоставил грамотное ТЗ. На любые вопросы был дан четкий ответ. Спасибо, жду дальнейшего сотрудничества.

Заявки фрилансеров

maxim-tg
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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