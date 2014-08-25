Статьи на туртему

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Завершен24 заявки301 просмотр

Нужны сео-статьи на туристическую тему.

10 статей. Объем - 12000 знаков

Срок - 2-3 дня

Цена за 1000 знаков - 40 рублей

11 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$14
2 дня
Отличная работа! Приятно иметь дело с людьми, отвечающими за свои слова. Статьи грамотные и интересные. Работа всегда готова в срок. Рекомендую всем!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству! ТЗ четкое, оплата своевременная!

Заявки фрилансеров

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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