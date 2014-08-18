Требуется рерайтер на новостной сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок394 просмотра

Требуется опытный рерайтер для рерайтинга новостей тематики: Шоу-бизнес, Общество, Технологии.

Работать нужно будет каждый день (кроме пятницы, субботы), делать до 10-12 новостей в день.

Жду Ваши предложения.

11 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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