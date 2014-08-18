Требуется рерайт материалов для сайта Уникальность текста 96–100% Оплата: 30-40 руб — 1000 символов. От вас: оперативность в работе и качество. Всего 13000-14000 символов Жду Ваших заявок и Ваш скайп.
Требуется рерайтер на новостной сайт
Требуется опытный рерайтер для рерайтинга новостей тематики: Шоу-бизнес, Общество, Технологии.
Работать нужно будет каждый день (кроме пятницы, субботы), делать до 10-12 новостей в день.
Жду Ваши предложения.
Заявки фрилансеров
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